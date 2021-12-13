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Sosyal medyada paylaşılan aşılar “BioNTech” firmasına ait

#Biontech#Koronavirüs#Aşı
Sosyal medyada paylaşılan aşılar “BioNTech” firmasına ait

Birkaç gündür sosyal medya mecralarında paylaşılan üzerinde Çince yazılar bulunan aşı şişelerinin Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre BioNTech firmasına ait olduğu ve Türkiye’nin istediği aşı miktarının aksamaması amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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Sosyal medyada birkaç gündür üzerinde Çince yazılar bulunan flakonlar paylaşılmaya başlandı. BioNTech aşısı olmaya gittiklerinde bu flakonlar ile karşılaştıklarını dile getiren vatandaşların sosyal medya paylaşımları kafa karışıklığına neden oldu. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, söz konusu flakonların BioNTech firmasının bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşılara ait olduğu öğrenildi.

BioNTech firmasından acil olarak tedariki artırmasının istendiği, BioNTech firmasının da üzerinde Çince etiketler bulunan partinin Türkiye’ye yönlendirebileceğini ancak etiket değiştirmelerinin mümkün olmadığını ifade ettiği, etiketlerin burada değişmesinin ise eksi 80 derece soğuk zincirin bozulmasına sebep olacağından tercih edilmediği bilgisi edinildi. Öte yandan söz konusu aşıların BioNTech firmasının Almanya’da ürettiği aşılar olduğu ve aşıların temini sırasında ilgili Uzakdoğu ülkesinin de rızasının alınarak işlem yapıldığı kaydedildi.

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#Biontech#Koronavirüs#Aşı

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