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Sosyal medyada "mÃ¼stehcen" paylaÅŸÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Fidan Atalay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Sosyal Medya SkandalÄ±#Fidan Atalay GözaltÄ±#Müstehcen Ä°çerik
Sosyal medyada mÃ¼stehcen paylaÅŸÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Fidan Atalay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 28, 2026 20:32

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda "mÃ¼stehcenlik" suÃ§u iÅŸlediÄŸi ve bu yolla gelir elde ettiÄŸi iddia edilenÂ FidanÂ Atalay, Ä°zmir'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda 'FidanÂ Hoca' olarak bilinen, 'fidannatalay' isimli Instagram kullanÄ±cÄ±sÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±m, video ve fotoÄŸraf iÃ§eriklerinin TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226. maddesi kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen 'mÃ¼stehcenlik' suÃ§unu oluÅŸturduÄŸu, ÅŸÃ¼phelinin bu yÃ¶ntemle gelir elde etmesinin, ayrÄ±ca TCK'nin 282. maddesinde dÃ¼zenlenen SuÃ§tan Kaynaklanan Mal VarlÄ±ÄŸÄ± DeÄŸerlerini Aklama suÃ§unu da oluÅŸturmasÄ± nedeniyle Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca resen soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ olup, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n talebi doÄŸrultusunda ÅŸÃ¼pheliÂ FidanÂ Atalay, Ä°zmir'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. SoruÅŸturma iÅŸlemleri titizlikle devam etmektedir."

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Sosyal medyada mÃ¼stehcen paylaÅŸÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Fidan Atalay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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#Sosyal Medya SkandalÄ±#Fidan Atalay GözaltÄ±#Müstehcen Ä°çerik

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