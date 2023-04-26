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Sosyal medyada Meral Akşener'e hakaret eden şüpheli yakalandı

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#Meral Akşener#Hakaret #Gözaltı
Sosyal medyada Meral Akşenere hakaret eden şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 17:03

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği tespit edilen Suriyeli M.E., gözaltına alındı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir mitinginde Suriyelileri memleketlerine göndereceklerine dair açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından yabancı uyruklu bir kişi sosyal medya hesabından valizini toplarken Meral Akşener'i hedef alarak hakaret ettiği anların videosunu paylaştı.

ADRESİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

O paylaşımın ardından İstanbul Emniyeti Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.E. olduğu belirlendi. İstanbul emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Esenyurt'ta kaldığını belirledi. Şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenlendi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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#Meral Akşener#Hakaret #Gözaltı

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