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Sosyal medyada merak konusu olmuştu! Çinlinin yol kenarında zurna çalmasının sebebi ortaya çıktı

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#Tekirdağ#Fabrika#Zurna
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 09:30

Tekirdağ'da sürücülerin, yol kenarındaki boş arazide zurna çalan Çinli Tao Jıanwaı'yı görüntülemesiyle bu ilginç anlar sosyal medyada gündem olurken, Çinlinin burada zurna çalma sebebi ortaya çıktı. Tao Jıanwaı, 'Zurna çalmayı çok seviyorum, müzik benim hobim. İnsanları rahatsız etmeden şehirden uzak yerlerde bu hobimi gerçekleştiriyorum' dedi.

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Tekirdağ'da sürücüler, yol kenarındaki boş bir arazide zurna çalan Çinli bir şahısla karşılaşıp bu anları görüntüledi. Bu sıra dışı olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Çinli Zurnacı Tao Jıanwaı'nin neden boş bir alanda zurna çaldığı da ortaya çıktı.

EN BÜYÜK HOBİSİ ZURNA ÇALMAK

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde zaman zaman boş arazide zurna çalarken görüntülendikten sonra gündem olan Çinli Tao Jıanwaı yaptığı açıklamada, zurna çalmanın en büyük hobisi olduğunu ve şehirden uzakta kimseyi rahatsız etmeden bu sanatını icra etmeye çalıştığını belirtti.

Sosyal medyada merak konusu olmuştu Çinlinin yol kenarında zurna çalmasının sebebi ortaya çıktı

“FABRİKADA MAKİNE MÜHENDİSİ OLARAK ÇALIŞIYORUM”

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Kapaklı ilçesinde bulunma sebebini de açıklayan Çinli Zurnacı Tao Jıanwaı, “Kapaklı ilçesinde bulunan bir fabrikada makine mühendisi olarak çalışıyorum. Kapaklı'da bir adreste ikamet ediyorum. Zurna çalmayı çok seviyorum, müzik benim hobim. İnsanları rahatsız etmeden şehirden uzak yerlerde bu hobimi gerçekleştiriyorum” dedi.

Sosyal medyada merak konusu olmuştu Çinlinin yol kenarında zurna çalmasının sebebi ortaya çıktı


Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Çinli zurnacı, farklı kültürlerin buluşmasına dair ilginç bir örnek olarak yorumlandı.

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#Tekirdağ#Fabrika#Zurna

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