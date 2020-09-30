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DHA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 21:29 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada 'mafya hizmeti reklamı' yapmıştı! Gözaltına alındı

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Sosyal medyada 'mafya hizmeti reklamı' yapmıştı! Gözaltına alındı
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Baran Kejanlı adlı kişi, sosyal medya uygulaması TikTok'ta mafya hizmeti verilir reklamı yaptı. Kısa sürede kullanıcıların tepkisine yol açan Kejanlı, polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Ceylanpınar’da yaşayan Baran Kejanlı, lüks otomobilde çektiği bir videoyu TikTok’ta paylaşarak verdiği mafya hizmetlerini duyurdu, parasını kaptıranların ve işini mahkemede çözemeyenlerin kendisine başvurabileceğini söyledi. Baran Kejanlı, paylaştığı görüntülerde "Arkadaşlar mağdur olan, garibanlar parasını kaptıranlar, çaresiz kalan mahkeme yollarında sürünen insanlara sesleniyorum. Tek bir adres vardır oda Baran Kejanlı dedi. Paylaşılan görüntüler kısa sürede diğer sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanması üzerine kullanıcıların tepkisine yol açtı. Paylaşımın ardından harekete geçen polis Baran Kejanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Kejan, ifadesi alınmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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