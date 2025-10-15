×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medyada kahraman ilan edilmişti! Belediye başkanı makamında kabul edip teşekkür belgesi verdi

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Tebrik Belgesi#Memduh Büyükkılıç
Sosyal medyada kahraman ilan edilmişti Belediye başkanı makamında kabul edip teşekkür belgesi verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 11:51

Kayseri’de, durakta karşıya geçmeye çalışan yolcuyu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran güvenlik görevlisi Ayhan Akış’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından teşekkür belgesi verildi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı tramvay durağında meydana geldi. Kulağında kulaklık, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın yolcuyu bu sırada durağa yanaşan tramvayın altında kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı. 

Sosyal medyada kahraman ilan edilmişti Belediye başkanı makamında kabul edip teşekkür belgesi verdi

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayanın kendisini kurtaran güvenlik görevlisinden özür dilediği duyuldu. 

Sosyal medyada kahraman ilan edilmişti Belediye başkanı makamında kabul edip teşekkür belgesi verdi

‘ASİL DAVRANIŞINDAN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM’ 

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş. personeli Ayhan Akış’ı makamında konuk ederek teşekkür belgesi verdi. Başkan Büyükkılıç, “Fedakarca yapmış olduğu, her ne kadar görevi olmuş olsa da görevine yoğunlaşarak, genç bir yavrumuzun hayatını kurtaracak bu asil davranışından dolayı tebrik ediyorum.

Haberin Devamı

Sosyal medyada kahraman ilan edilmişti Belediye başkanı makamında kabul edip teşekkür belgesi verdi

Ekibinizi kutluyorum. Sizlerin yaptığı bu fedakar ve hepimiz için gurur verici çalışma bir bakıma örnek bir davranış. İşimize yoğunlaşacağız ve o anlayış içerisinde görevimizi yapmanın keyfini, mutluluğunu, sevincini ve bir hayatı kurtarmanın da tabii ki onurunu yaşayacağız. Alnından öpüyorum, gözlerinden öpüyorum, tebrik ediyorum. Senin şahsında tüm Ulaşım A.Ş. birimlerimizi ve tabii ki güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum" dedi. 

Sosyal medyada kahraman ilan edilmişti Belediye başkanı makamında kabul edip teşekkür belgesi verdi

Sosyal medyada kahraman ilan edilmişti Belediye başkanı makamında kabul edip teşekkür belgesi verdi

Sosyal medyada kahraman ilan edilmişti Belediye başkanı makamında kabul edip teşekkür belgesi verdi

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Tebrik Belgesi#Memduh Büyükkılıç

BAKMADAN GEÇME!