Sosyal medyada kahraman ilan edilmişti! Belediye başkanı makamında kabul edip teşekkür belgesi verdi

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı tramvay durağında meydana geldi. Kulağında kulaklık, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın yolcuyu bu sırada durağa yanaşan tramvayın altında kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayanın kendisini kurtaran güvenlik görevlisinden özür dilediği duyuldu.

‘ASİL DAVRANIŞINDAN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM’

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş. personeli Ayhan Akış’ı makamında konuk ederek teşekkür belgesi verdi. Başkan Büyükkılıç, “Fedakarca yapmış olduğu, her ne kadar görevi olmuş olsa da görevine yoğunlaşarak, genç bir yavrumuzun hayatını kurtaracak bu asil davranışından dolayı tebrik ediyorum.

Ekibinizi kutluyorum. Sizlerin yaptığı bu fedakar ve hepimiz için gurur verici çalışma bir bakıma örnek bir davranış. İşimize yoğunlaşacağız ve o anlayış içerisinde görevimizi yapmanın keyfini, mutluluğunu, sevincini ve bir hayatı kurtarmanın da tabii ki onurunu yaşayacağız. Alnından öpüyorum, gözlerinden öpüyorum, tebrik ediyorum. Senin şahsında tüm Ulaşım A.Ş. birimlerimizi ve tabii ki güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum" dedi.