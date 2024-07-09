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Sosyal medyada infial yarattı! MEB'den 'Onlar Ermiş Muradına' adlı masal kitabıyla ilgili açıklama

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#MEB#Masal Kitabı#Kitap
Sosyal medyada infial yarattı MEBden Onlar Ermiş Muradına adlı masal kitabıyla ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 15:17

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyada tepkilere neden olan "Onlar Ermiş Muradına" isimli masal kitabına ilişkin yaptığı açıklamada, hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçlerinin kendi sorumluluk alanında olmadığını bildirdi.

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MEB'den, sosyal medya ve internet sitelerinde "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız sadece Bakanlığımız bünyesindeki ders kitaplarının onay sürecini yürütmektedir. Söz konusu içerik, ders kitabı veya yardımcı kaynak değildir, 'hikaye kitabı' kategorisindedir. Hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçleri Bakanlığımız denetimi alanında değildir."

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#MEB#Masal Kitabı#Kitap

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