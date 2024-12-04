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Sosyal medyada infial yaratan video! Gaga Bulut ve pedofili zanlısı hakkında soruşturma kararı

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#Gaga Bulut#Pedofili#Soruşturma
Sosyal medyada infial yaratan video Gaga Bulut ve pedofili zanlısı hakkında soruşturma kararı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 09:16

Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut olarak tanınan Bulut Altuğ, canlı yayınında konuştuğu 40 yaşındaki bir kişinin sözleri sosyal medyada infiale yok açtı. Yayındaki, 40 yaşındaki olduğunu belirten kişi, 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna yönelik istismarda bulunduğunu itiraf etti. Konuyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Gaga Bulut ve pedofili zanlısı hakkında soruşturma kararı alındığını açıkladı.

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Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut olarak tanınan Bulut Altuğ, yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu bulunurken, son dönemde yayımlanan bir canlı yayın videosu nedeniyle hakkında ek soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada büyük tepki çeken videoda, 40 yaşındaki bir kişinin 13 yaşındaki bir erkek çocuğa yönelik istismarda bulunduğunu itiraf ettiği iddiaları üzerine yetkililer harekete geçti. İlgili yayındaki şahsın kimliği tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hürriyet

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci konuyla ilgili şu paylaşımda bulundu:

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Daha önce sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken sapık Gaga Bulut ve yeni yayınında pedofili sapıklık yapan tecavüzcü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sapık (Bulut Altuğ) Gaga Bulut’un yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu olduğu, söz konusu yeni videosundan dolayı hakkında ayrıca soruşturma açıldığı, yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

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#Gaga Bulut#Pedofili#Soruşturma

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