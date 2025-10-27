×
HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medyada ilan verip ağlarına düşürüyorlardı: 521 milyon liralık vurgun yaptılar... 22 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Dolandırıcılık#Haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2025 09:02

Diyarbakır merkezli 11 ilde sahte sosyal medya hesaplarıyla bungalov kiralama vaadiyle 216 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 kişiden 22’si tutuklandı. Şüphelilerin banka ile kripto para hesaplarında toplam 521 milyon 334 bin 200 liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sahte sosyal medya hesapları üzerinden bungalov kiralama vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden ülke genelinde 216 vatandaşı dolandırdıkları saptandı. Şüphelilerin banka ile kripto para hesaplarında toplam 521 milyon 334 bin 200 liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Diyarbakır merkezli olarak Adana, Ankara, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Bursa ve Antalya’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22’si tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKMADAN GEÇME!