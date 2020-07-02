Sosyal medyada hakaret önlemi

KONUŞMAK BİLE İNSANIN KALBİNİ ACITIYOR

“Bazı konular var ki inanın bana üzerinde konuşmak bile insanın kalbini acıtıyor. Aile olarak birkaç gündür işte böyle can acıtıcı bir meseleyle karşı karşıyayız. Önceki gece 8. torunum Hamza Salih dünyaya geldi. Rabbim cümle evlatlarımızla birlikte Hamza Salih’e de hayırlı, sağlıklı, uzun bir ömür nasip etsin. Berat Bey, evladının doğumunun sevincini yazdığı bir sosyal medya mesajıyla kamuoyuyla paylaştı. Bu mesajın altına on binlerce kişi tebriklerini ve iyi dileklerini ifade eden yorumlar yazdı. Ancak sayıca az da olsa bırakınız ahlakı, namusu, haysiyeti, insanlıktan dahi nasibini almamış, kalbi kararmış bazı alçaklar içlerindeki kötülüğü sergileyen hakaretlerle bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı. Yargı ve emniyet teşkilatlarımız hemen harekete geçip bu haysiyetsizlerin kimliklerini tespit etmeye ve işlem yapmaya başladı.

YOUTUBE, TWITTER, NETFLIX

Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde bu esfel-i safilinlerin (sefillerin en sefili) her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız. Son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında hem mecraların kontrolsüzlüğünün hem de organize saldırıların kolaylaşmasının rolü vardır. Niçin YouTube, Twitter, Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için.

BU MECRALAR YAKIŞMIYOR

Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlarının alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun içinde bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. Sosyal medya mecralarını kontrol eden küresel firmalar, Batı ülkelerinde açtıkları temsilcilikler vasıtasıyla içerikle ilgili her türlü hukuki ve mali sorumluluğu üstleniyorlar. Buna karşılık kimi yerlerle birlikte Türkiye’de ısrarla bundan kaçınıyorlar.

Unutulmamalıdır ki bizim ailemizin başına gelenleri, 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti devleti bireyinin her biri yaşayabilir. Amerikalısı, Avrupalısı, Çinlisi bu imkâna sahipken 83 milyon Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalması kabul edilemez. kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz.

MUZ CUMHURİYETİ DEĞİLİZ

Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeliyle adli ve mali yaptırımlar dahil her yöntemi devreye sokacağız. Türkiye, muz cumhuriyeti değildir. Buradan konuyla ilgili düzenlemenin süratle hazırlanması çağrısında bulunuyorum. Yasama dönemi bitmeden halletmiş olacağımızı ümit ediyorum.”

Erdoğan toplantıya videokonferans yöntemiyle katıldı.

HERKESİ ŞAŞIRTACAK BÜYÜME

"Her ne kadar içeride ve dışarıda birileri kötümserlik havası estirse de biz ülkemize güveniyoruz, hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Haziran ayıyla ilgili ilk veriler ümit verici. Temmuz ayıyla birlikte sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz. Tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020’yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız."

ESKİ-YENİ AYRIMI YOK

Erdoğan, AK Parti’nin gönlünü kazanamayacağı kimsenin olmadığını söyledi: “Başarıları kendi çabamızla elde ettik ama kaybettiklerimizin de sorumlusu biziz. Kayıpların sebebi rakipler değil kendi beceriksizliğimiz veya hatalarımızdır. Hezimeti başkasında gören yanlış yapar. Bizim davamızda eski-yeni ayrımı yoktur. Yolunu şaşıranlar, kibrine esir düşenler, hırsını, aklının, davasının önüne koyanlar dışında AK Parti ailesinde tek bir ferdin bile eksilmesine gönlümüz rıza göstermez.”

KATAR’A GİDİYOR

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık dört ay önce yurtdışı programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Katar’a sürpriz bir ziyaret yapacak.