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Sosyal medyada gündem oldu: Sinop'un 'Poseidon heykeli'

#Sinop#Poseidon#HEYKEL

Sinop'ta koleksiyoner-heykeltıraş Cemalettin Kaya'nın 15 yıl önce yaptığı, Yunan mitolojisinde deniz tanrısı Poseidon'u temsil eden heykel, sosyal medyanın hedefi oldu. İspanya'daki Poseidon heykeli ile kıyaslanan Sinoplu Poseidon heykelini eleştiren sosyal medya kullanıcıları, 'Bizimki sanki çatıda anten düzeltirken üşümüş', 'Demek ki her yörenin Poseidon'u farklı... İspanya'nın Poseidon'u omega-3 bakımından zengin gıdalarla beslenmiş, bizimki de bol bol ekmek yemiş, hamurla beslenmiş" yorumları yaptı. Eleştirilere yanıt veren Kaya, "Bu arkadaşlar da iyi tartışsınlar, iyi araştırsınlar. Böyle güzel heykelle fotoğraf çektirmeden gidenler, öbür dünyada pek rahat edemezler" dedi.

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Kentte koleksiyonun yanı sıra tarih ve heykeltıraşa yakın ilgi duyan Cemalettin Kaya, Yunan mitolojisinde deniz tanrısı Poseidon’u temsil eden İspanya'daki Posedion heykelinin benzerini yapmaya karar verdi. Kaya, kendi imkanlarıyla yürüttüğü çalışmalar ve eşinin de desteğiyle yapımını tamamladığı heykeli, 2007 yılında sahilde işlettiği plajda deniz içindeki kaide üzerine konuşlandırdı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan heykel, son günlerde sosyal medyanın hedefi oldu.

Sosyal medyada gündem oldu: Sinopun Poseidon heykeli

'Sinoplu Poseidon' heykelini eleştiren sosyal medya kullanıcıları, ‘Bizimki sanki çatıda anten düzeltirken üşümüş’, ‘İspanya'nın Poseidon'u omega-3 bakımından zengin gıdalarla beslenmiş, bizimki de bol bol ekmek yemiş, hamurla beslenmiş’, ‘İspanya Akdeniz’de, Sinop Karadeniz’de haliyle abimiz biraz üşümüş ve omzunu çekmiş. Dikkatli bakarsan aynı adam zaten’, ‘Sinop'ta Poseidon heykeli niye var ki?’ şeklinde yorumlarda bulundu.

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Sosyal medyada gündem oldu: Sinopun Poseidon heykeli

‘İYİ TARTIŞSINLAR, İYİ ARAŞTIRSINLAR’

Eleştirilere yanıt veren ve herkesi heykelle fotoğraf çektirmek için Sinop'a davet eden Kaya, "Poseidon, bilindiği gibi Yunan mitolojisinde deniz tanrısı. Sinop, Karadeniz'de denizle anılan tek kenttir. Bu heykel buraya, 2007 yılında eşimle yapılmıştır. Kaidesi de deniz ürünlerinden yapılmıştır. O yükseklikte yapılmasının sebebi ise, herkes onu tartışıyor, poyrazla birlikte dalgalar o yüksekliğe ulaşıyor. Bu arkadaşlar da iyi tartışsınlar, iyi araştırsınlar. Her şey önce düşünceyle başlar, sonra şekil alır. Bu heykel şu anda burada bakımsız kaldı. Yazın bakımlarını yapacağız. Böyle bir güzel heykelin yanında fotoğraf çektirmeden gidenler, öbür dünyada pek rahat edemezler" dedi.

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#Sinop#Poseidon#HEYKEL

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