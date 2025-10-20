×
Hastane odasından 'son' kayıt: 19 yaşındaki Yasemin'in vedası Türkiye'yi ağlattı

#Yasemin Nenni#Lösemi#Selda Bağcan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2025 12:54

Adana’da uzun süredir lösemiyle mücadele eden Yasemin Nenni (19) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nenni’nin kısa süre önce hasta yatağında Selda Bağcan’ın veda temalı Sürgün isimli şarkısını seslendirdiği görüntüler, duygusal mesajlarla sosyal medyada paylaşıldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde uzun süredir lösemiyle mücadele eden Yasemin Nenni, tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Nenni, Tarsus Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

Nenni’nin ölmeden bir süre önce hastane odasında Selda Bağcan’ın Sürgün isimli şarkısını seslendirdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Şarkının “Uyandırın anamı, söyleyin gidiyorum. Yolumu gözlemesin, dönemem belki geri. Arkadaşlarım duysun, kardeşim bunu bilsin, söyleyin gidiyorum, dönemem belki geri. Babama haber salın, çiçekler onda kalsın. Sulasın gün aşırı, dönemem belki geri” sözlerini seslendiren Nenni’nin görüntüleri sosyal medyada kuzeni tarafından paylaşıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ailesine baş sağlığı dileyip duygusal paylaşımlar yaptı.

