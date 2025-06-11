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Sosyal medyada gören geliyor! Van'da 30 metre yükseklikten dökülüyor!

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#Van#Kanispi Şelalesi#Doğal Güzellikler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 09:02

Van’ın doğal güzelliklerinden biri olan Çatak ilçesindeki Kanispi Şelalesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.

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Doğayla iç içe huzurlu bir ortam arayanların uğrak noktası haline gelen Kanispi Şelalesi, yaz ayları ile birlikte hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Van merkeze yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, özellikle hafta sonları kampçılar, fotoğrafçılar ve doğaseverlerle dolup taşıyor.

GÖRSEL ŞÖLEN

"Beyaz Su" anlamına gelen Kanispi, 30 metre yüksekten dökülen sularıyla adeta görsel bir şölen sunuyor. Serin havası, yemyeşil doğası ve temiz suyu sayesinde yazın sıcağından bunalan vatandaşlar için serinletici bir kaçış noktası oluşturuyor.

Sosyal medyada gören geliyor Vanda 30 metre yükseklikten dökülüyor

SOSYAL MEDYADA GÖREN GELİYOR!

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Kanispi Şelalesi’nin bölgeye farklı bir güzellik kattığını belirten İdris Ayaz isimli vatandaş, "Burayı sosyal medyada gördüm ve merak ettim. Gerçekten fotoğraflarda göründüğünden çok daha güzel. Doğa harikası diyebilirim" dedi.

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#Van#Kanispi Şelalesi#Doğal Güzellikler

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