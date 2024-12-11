×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medyada gördüğü video ile evinde denedi, şimdi yılda 2 ton üretim yapıyor... 'İlk başta eşe dosta dağıttım'

Güncelleme Tarihi:

#Üretim#Mantar#Hakkari
Sosyal medyada gördüğü video ile evinde denedi, şimdi yılda 2 ton üretim yapıyor... İlk başta eşe dosta dağıttım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 11:16

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde girişimci Macit Han, sosyal medyadan gördüğü videodan etkilenerek başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliğinde yılda 2 ton ürün elde ediyor. Evinde deneme üretimi yaparak başlayan genç, "İlk başta eş, dost ve akrabaya dağıttım. Geri dönüşler güzel olunca işimi büyütmeye karar verdim. Kapasitemizi arttırdık. Şimdi bir dükkanda işimi yapıyorum. Paketlediğim mantarları marketlere kilosunu 200 liradan satıyorum." dedi.

Haberin Devamı

İki yıl önce sosyal medyadan izlediği videodan sonra istiridye mantarı üreticiliğine karar veren 37 yaşındaki Han, evinin bir bölümünde deneme amacıyla mantar üretimine başladı.

Sosyal medyada gördüğü video ile evinde denedi, şimdi yılda 2 ton üretim yapıyor... İlk başta eşe dosta dağıttım

Yüksek verim alan ve bu işi profesyonelce yaparak daha fazla kazanç sağlamak isteyen Han, İstanbul'da 6 ay "mantar yetiştiriciliği kursu"nda eğitim gördü.

Sosyal medyada gördüğü video ile evinde denedi, şimdi yılda 2 ton üretim yapıyor... İlk başta eşe dosta dağıttım

İLK ÖNCE EVİNİN ÜST KISMINDA BAŞLADI

İlk önce evinin üst kısmında daha sonra sebze halinde kiraladığı iş yerinde yılda 2 ton mantar üreten Han, yetiştirdiği mantarları marketlere satıyor.

Haberin Devamı

Sosyal medyada gördüğü video ile evinde denedi, şimdi yılda 2 ton üretim yapıyor... İlk başta eşe dosta dağıttım

Han, AA muhabirine, üretime deneme amaçlı 7 torbayla başladığını söyledi. Mantar üretiminde söz sahibi olmak istediğini belirten Han, şunları kaydetti:

"ÖNCE EŞE DOSTA, AKRABAYA  DAĞITTIM"

"Sonuçlar güzel olunca bu işin kursunu almak için İstanbul'a gittim. 6 aylık kurs sonunda sertifikamı aldım. Sonra evimin üst katında yaklaşık 30 metrekarelik alanda üretime başladım.

Sosyal medyada gördüğü video ile evinde denedi, şimdi yılda 2 ton üretim yapıyor... İlk başta eşe dosta dağıttım

İlk bir tonla üretim yapmaya başladım. Bir ton hasattan yaklaşık 100 kilo ürün aldım. İlk başta eş, dost ve akrabaya dağıttım. Geri dönüşler güzel olunca işimi büyütmeye karar verdim. Kapasitemizi arttırdık. Şimdi bir dükkanda işimi yapıyorum. Paketlediğim mantarları marketlere kilosunu 200 liradan satıyorum."

Sosyal medyada gördüğü video ile evinde denedi, şimdi yılda 2 ton üretim yapıyor... İlk başta eşe dosta dağıttım

Sosyal medyada gördüğü video ile evinde denedi, şimdi yılda 2 ton üretim yapıyor... İlk başta eşe dosta dağıttım

Sosyal medyada gördüğü video ile evinde denedi, şimdi yılda 2 ton üretim yapıyor... İlk başta eşe dosta dağıttım

Sosyal medyada gördüğü video ile evinde denedi, şimdi yılda 2 ton üretim yapıyor... İlk başta eşe dosta dağıttım

Sosyal medyada gördüğü video ile evinde denedi, şimdi yılda 2 ton üretim yapıyor... İlk başta eşe dosta dağıttım

Sosyal medyada gördüğü video ile evinde denedi, şimdi yılda 2 ton üretim yapıyor... İlk başta eşe dosta dağıttım

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üretim#Mantar#Hakkari

BAKMADAN GEÇME!