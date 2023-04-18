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Sosyal medyada 'fitre' dolandırıcılığı uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Dolandırıcılık#Sosyal Medya#Fitre
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 09:40

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, sosyal medyada bazı dolandırıcıların sahte hesaplarla kendilerini ihtiyaç sahibiymiş gibi tanıtıp, paylaşımlar yaparak insanların duygularını suistimal ederek, 'fitre' adı altında para topladıklarını söyledi. Gündüz, "İnsanlar sosyal medyada gördükleri her paylaşıma para göndermesin. İnsanlarımız hassas duygularla yaptıkları bağışlarla zaman zaman dolandırıcılara hizmet etmiş oluyor" dedi.

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Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, ramazan ayında vatandaşların duygularını suistimal ederek sosyal medyada yardım ve ihtiyaç sahibi olduğunu belirten kötü niyetli kişilerin, 'fitre' adı altında para istediği paylaşımların arttığına dikkati çekti. Çoğunluğu sahte hesaplarda, hasta çocuğuna bakabilmek, ekonomik sıkıntı yaşadığı için 'fitre' talebinde bulunulan paylaşımlar yapıldığına değinen Gündüz, iyi niyetli insanların bu yöntemle ekonomik destekte bulunmasının ardından dolandırıldığını anlayıp, şikayette bulunduklarını söyledi. Ramazan ayında sosyal medyada 'fitre' dolandırıcılığına yönelik şikayetlerde artış olduğunu vurgulayan Gündüz, sosyal medya kullanıcılarına para gönderdikleri kişinin gerçekten ihtiyaç sahibi olup, olmadığını araştırmaları yönünde uyarı yaptı.

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Sosyal medyada yardım kampanyalarının valilik izniyle düzenlenebildiğini anlatan Gündüz, bazı hesaplardan da ekonomik sıkıntı nedeniyle yardım çağrısında bulunulduğunu dile getirdi. Çoğunluğu sahte hesaptan fitre talebiyle yapılan yardım duyurularında dolandırıcıların, insanların iyi niyetini suistimal ederek paralarını aldığını aktaran Gündüz, "Ramazan ayında fitre vermek veya ihtiyaç sahibine yardım etmek isteyenlerin iyi niyetini suistimal edenler oluyor. İhtiyaç sahibi kişilere yardım etmek isteyenler, fitre, zekat gibi bağış yapacakları kişileri iyi seçmeli. 'Ben bağış yaptım' düşüncesiyle sosyal medyada gördükleri her paylaşıma para göndermesinler. İnsanlarımız hassas duygularla yaptıkları bağışlarla zaman zaman dolandırıcılara hizmet etmiş oluyor. Şikayetlerin çoğu sosyal medyadaki sahte hesaplara yönelik geliyor. Tüketicilerimizi uyarmak istiyoruz. 'Çocuğumuz sakat, hasta' gibi paylaşımlarda, sahte evrakla izin alınmış gibi gösteriliyor. sosyal medya kullanıcıları bu hesapların gerçekliğini sorgulamadan, ihtiyaç sahibini araştırıp, güvenmeden para yatırmasın. Böyle bir durumla karşılaşıldığında polise bilgi verilmeli. Bağış kampanyalarında da valilik izni araştırılmalı" diye konuştu.

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#Dolandırıcılık#Sosyal Medya#Fitre

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