Geri sayım başladı... Sosyal medyada ‘Dilber’ ve ‘Gemileri Yakarım’ akımı!

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Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği “Azem Yücedağ”ın hayata tutunma hikayesini konu alan İnci Taneleri, ilk bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizinin birinci bölümünden görüntülerin de yer aldığı fragman yayınlandı. Çarpıcı diyalogların yer aldığı fragman, yayınlanır yayınlanmaz diziye ve hikayeye dair merak ise iyice arttı.

BKM imzalı dizinin afişi de görücüye çıktı. Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem Yücedağ’ın kaldığı otelde yapılan afiş çekiminde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka yer aldı.

'DİLBER'İN DANSI DİLLERDEN DÜŞMÜYOR

‘Gemileri Yakarım’ ‘Dilber’in dansı dillerden düşmüyor. Kanal D Ana Haber’in haberine göre; dizi tanıtımlarıyla şimdiden sosyal medyanın gündeminde.

"HERKES YER İÇER HESABI DİLBER ÖDER"E ATIF

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Hazar Ergüçlü’nün özel dans dersi alarak hazırladığı dansı ve ona eşlik eden Sincanlı Erkal Sonel’in ‘Gemileri Yakarım’ şarkısı ile ikili tüm Türkiye’nin konuştuğu isimler oldu. Evde, sokakta, işyerlerinde birçok esprili paylaşımlar yapılıyor. Paylaşımlarda “Herkes yer içer hesabı Dilber öder” sözüne atıflar unutulmuyor.

AKIMA OYUNCU BUSE VAROL DA KATILDI

Sosyal medyadaki Dilber akımına katılanlardan birisi de şarkıcı Alişan’ın eşi oyuncu Buse Varol oldu.

Merakla beklenen dizi, 25 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümü ile Kanal D’de ekrana gelecek.