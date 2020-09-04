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Haber Giriş: 04.09.2020 - 21:21 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada çok konuşulmuştu! Şentop'tan esprili paylaşım

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Sosyal medyada çok konuşulmuştu! Şentop'tan esprili paylaşım
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçtiğimiz günlerde 'hastane' yazısındaki 'H' harfinin ışığının sönmesi nedeniyle sosyal medyada güldüren yorumlar yapılan Tekirdağ Devlet Hastanesi ile ilgili esprili bir paylaşım yaptı.

Şentop paylaşımında, "Kısa bir zaman sonra açılacak olan Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde son inceleme ve değerlendirmelerimizi yaptık.
Adi ayırlı olsun" ifadelerini kullandı

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