Sosyal medyada çok konuşulmuştu: Sapanca Gölü'ndeki esrarengiz görüntünün nedeni ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 16:11

Sakarya'nın içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nde yüzeyde görülen kabarma ve kabarcıklar üzerine SASKİ ekipleri bölgede inceleme yaptı. AFAD koordinesinde alınan su ve hava numuneleri laboratuvarlarda analiz edildi.

Yapılan teknik değerlendirmelerde, yüzeyde görülen hareketliliğin yer altında oluşan doğal hava çıkışından kaynaklandığı ve olağan bir durum olmadığı belirlendi. Konuya ilişkin SASKİ'den yapılan açıklamada, "Suyun kalitesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Gölümüzün dip ve yüzeyinde yaşanan her değişimi yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın içme suyunun güvenliği ve kalitesi konusunda tereddüt etmelerine gerek yoktur" denildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü'nün yüzeyinde beliren su kabarcıklarına neden olan noktada araştırma yapmak için harekete geçti. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile koordineli bir şekilde yürütülen incelemeler doğrultusunda alınan hava örnekleri ve su numunelerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı.

"OLAĞAN BİR DURUM DEĞİL"

AFAD gaz ölçüm testleri ve SASKİ laboratuvar incelemelerinin ardından göldeki su kabarmasının su kalitesine zarar veren bir durum olmadığı tespit etti. Yapılan teknik değerlendirmelerde, yüzeyde görülen hareketliliğin yer altında oluşan doğal hava çıkışından kaynaklandığı ve olağan bir durum olmadığı belirlendi. 

"SU SAĞLIĞINDAN YANA TEREDDÜT ETMEYE GEREK YOK"

Gölde süren çalışmaları yakından takip eden ve test sonuçlarının çıkması ile açıklamada bulunan SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, "Göl yüzeyinde gözlenen kabarma sonrasında ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ederek AFAD ile koordineli biçimde numune alım çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Yapılan analizlerde su kalitesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Sapanca Gölü'nün hem şehrimizin içme suyu kaynağı hem de doğal ekosistem açısından taşıdığı değer doğrultusunda periyodik kontrollerimizi sıklaştırmış bulunuyoruz. Gölümüzün dip ve yüzeyinde yaşanan her değişimi yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın içme suyunun güvenliği ve kalitesi konusunda tereddüt etmelerine gerek yoktur" ifadelerini kullandı.

