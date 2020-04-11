Sosyal medyada çok konuşulmuştu! Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'den açıklama geldi

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Sosyal medyada bugün itibarıyla Belediyemizin merhum Eczacı İsmail Durmuş’un taleplerine cevap verilmediği iddia edilmektedir. Görüntülerde görüleceği gibi eczaneye gidilmiş, talep değerlendirilmiş, dezenfekte işlemi bir değil iki kez yapılmıştır. Merhum eczacımız tarafından ekiplerimize teşekkür edilmiştir. Özellikle belirtmeliyim ki bu dezenfekte işlemlerine ilçemizde bulunan tüm eczaneler de dahildir. Ancak ne yazık ki üzülerek söylemeliyim sosyal medya ekibimizin cevap verme konusunda büyük bir iletişim hatası mevcuttur. Bundan dolayı üzdüğümüz merhumun yakınlarından sevenlerinden ve tüm eczacı camiamızdan özür diliyoruz. Gereğinin yapılacağından hiç şüpheniz olmasın." dedi.

DEZENFEKTE ÇALIŞMASININ FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Döğücü, Durmuş'un eczanesinde yapılan dezenfekte çalışması sırasında çekilen fotoğrafı da paylaştı. Sancaktepe Belediyesi'nden yapılan açıklamada Durmuş'un eczanesine 30 Mart ve 6 Nisan tarihlerinde dezenfekte için gidildiği belirtildi.









