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Gündem
Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 13:16 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada canlı yayın yapmıştı! Gözaltına alındı...

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Sosyal medyada canlı yayın yapmıştı! Gözaltına alındı...
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Ankara'da sosyal medyada canlı yayın yaparak çaldığı silahları teşhir eden Eren B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde ruhsatsız silah bulunduran veya silahları sosyal medyadan teşhir eden kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, Eren B.'nin canlı yayında bazı silahların tanıtımını yaptığı belirlendi. Bahçelievler'de bir otelde kaldığı tespit edilen Eren B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Otel odasında yapılan aramada 1 pompalı tüfek, tüfeğe ait 27 dolu fişek, 1 tabanca ve tabancaya ait 50 adet fişek ele geçirildi. Eren B.'nin Kocaeli'de inşaat işinde çalıştığı ve burada inşaat sahibinin silahları ile beraber bilgisayarını çaldığı saptandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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