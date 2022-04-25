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Sosyal medyada canlı yayın yaparken kaza yaptı! Kaldırıldığı hastaneden kaçtı

#Mersin#Kaza#Trafik
Sosyal medyada canlı yayın yaparken kaza yaptı Kaldırıldığı hastaneden kaçtı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde cep telefonuyla hareket halindeki otomobilinde sosyal medyaya canlı yayın yapan Celil Y. (33), süratle girdiği kavşakta reüje çarparak şarampole yuvarlandı. Kaza anı, Celil Y.'nin yaptığı yayına yansıdı. Celil Y., kaza sonrası yaralı olarak kaldırıldığı hastaneden giriş işlemleri yapılırken kaçtı.

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Olay, ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Celil Y., gece 02.00 sıralarında cep telefonuyla canlı yayın açarak, otomobiliyle caddelerde tur atmaya başladı. Süratli şekilde girdiği kavşakta hakimiyetini kaybeden Celil Y., önce refüje daha sonra ise karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kaza anı canlı yayında olan sürücünün cep telefonuna yansıdı. Kazadan sonra çalışmaya devam eden cep telefonu kamerasına diğer sürücülerin ve çevredeki vatandaşların yardım etmeye çalışması yansımaya devam etti.

SEDYEDEN KALKTI, KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Celil Y.'ye müdahale edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Celil Y., daha sonra tedavisi için Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulanstan hastaneye alınan Celil Y., giriş işlemlerinin yapıldığı sırada bulunduğu sedyeden kalkıp, hastaneden kaçtı. Celil Y.'nin ailesi, kendisinden haber alamadıkları için jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Mersin#Kaza#Trafik

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