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Sosyal medyada büyük tepki topladı! Emniyet'ten 'Zeytinburnu Kasabı' açıklaması

#İSTANBUL#Sosyal Medya#Polis
Sosyal medyada büyük tepki topladı Emniyetten Zeytinburnu Kasabı açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada 'Zeytinburnu Kasabı' rumuzlu hesaptan üzerinde asker üniforması, elinde bıçak ve silahlarla çekildiği fotoğrafları paylaşan Afgan uyruklu Kasap Ali Ahmedi'nin 1 Şubat 2022 tarihinde tutuklandığını bildirdi.

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Sosyal medyada gündem olan 'Zeytinburnu Kasabı' adlı hesapla ilgili araştırma yapıldığı belirtilen açıklamada, 11 Nisan günü sosyal medya üzerinden paylaşım yapılan 'Zeytinburnu Kasabı' adlı hesabın Afganistan uyruklu Kasap Ali Ahmedi'ye ait olduğu bildirildi.

Ahmedi'nin Zeytinburnu'nda 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçlarından 1 Şubat 2022 tarihinde tutuklandığı belirtilen açıklamada, yapılan aramada sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardaki silahın da ele geçirildiği bildirildi.

Zeytinburnu Kasabı rumuzlu hesabın sahibi Ahmedi'nin halen Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu vurgulandı.

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