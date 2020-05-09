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DHA
Haber Giriş: 09.05.2020 - 14:16,Son Güncelleme:

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti... Ve yakalandı!

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Sosyal medyada büyük tepki çekmişti... Ve yakalandı!
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İzmir'in Menderes ilçesinde sosyal medya hesabından köpeği yaktığı görüntüleri paylaşan ve "'Yakınca böyle oluyormuş demek ki' notunu düşen M.Ç., polis tarafından yakalandı. M.Ç.'nin ifadesinde, "Köpek zaten ölüydü. Sosyal medyada ilgi çekmek amacıyla yaptım" dediği öğrenildi.

Menderes'te bir kişinin sosyal medya hesabından köpeği yaktığı görüntüleri paylaşması üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin M.Ç. olduğunu belirledi. M.Ç., evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri süren M.Ç.'nin ifadesinde, "Köpek zaten ölüydü. Sosyal medyada ilgi çekmek amacıyla yaptım" dediği öğreniliyor.

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