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Haber Giriş: 16.03.2021 - 08:26 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti... Baba gözaltında, kızı koruma altında

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Sosyal medyada büyük tepki çekmişti... Baba gözaltında, kızı koruma altında

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kızına taciz içerikli hareket ve söylemlerde bulunan H.T.'nin sosyal medyaya yansıyan görüntüleri üzerine, kız çocuğunun Bakanlık tarafından koruma altına alındığını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, H.T. isimli kişinin kızına fiziki ve sözlü tacizde bulunduğu görüntüler tepki çekti. H.T.'nin, TikTok uygulamasından takipçileri ile paylaştığı görüntüyü gören sosyal medya kullanıcıları tepki göstererek, tutuklanmasını istedi.

'KIZ ÇOCUĞU KORUMAYA ALINDI'

Aile, Çalışma ve Soyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüntünün ortaya çıkmasının ardından hemen harekete geçildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir."

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