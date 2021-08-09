Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı haber ve sosyal medya sitelerinde yabancı uyruklu bir gazeteciye ait olduğu iddia edilen şahsın, yayınladığı videonun suç ve suç unsuru içerdiği" belirtildi. Saadet hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan' Re'sen soruşturma başlatıldı.



Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara