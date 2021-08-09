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Gündem
DHA
Haber Giriş: 09.08.2021 - 23:53 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı

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Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı

Kendisini Afgan gazeteci Sunatullah Saadat diye tanıtan kişi hakkında Twitter'da yayınlanan videosu nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı haber ve sosyal medya sitelerinde yabancı uyruklu bir gazeteciye ait olduğu iddia edilen şahsın, yayınladığı videonun suç ve suç unsuru içerdiği" belirtildi. Saadet hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan' Re'sen soruşturma başlatıldı.

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