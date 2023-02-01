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Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Gültekin Uysal’dan Ümit Özdağ’a tepki çeken mesaj

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#Demokrat Parti#Zafer Partisi#Sosyal Medya
Sosyal medyada birbirlerine girdiler Gültekin Uysal’dan Ümit Özdağ’a tepki çeken mesaj
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 12:06

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın kendisi hakkındaki iddialarına ilişkin yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki topladı. Uysal, tepki çeken paylaşımını bir süre sonra sildi. Uysal daha sonra Twitter'dan bir özür mesajı paylaştı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaptığı açıklamada 6'lı masanın açıkladığı ortak mutabakat metnini eleştirdi. Özdağ'a sosyal medya hesabından yanıt veren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; Şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim!" ifadelerini kullandı.

Daha sonra "Şeref yoksunu Ümit Özdağ’a cevabımdır!" başlığı ile sosyal medya hesabından bir metin paylaşan Uysal, "Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan istesen de silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftira atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; Şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim!" açıklamasında bulundu. Bu paylaşım sosyal medyada tepki çekerken Uysal'ın bir süre sonrası mesajını sildiği görüldü.

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DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL'DAN ÖZÜR

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal tepki çeken sözleri sonrası sosyal medya hesabından bir özür mesajı paylaştı. Uysal, 'Hakaret, tahrik ve iftirayı meslek edinmiş, neye ve kime hizmet ettiği malum Ümit Özdağ tarafından zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma kasıtlı saldırılarına karşı kastımı aşan çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden kamuoyuna üzgün olduğumu ve özrümü beyan ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada birbirlerine girdiler Gültekin Uysal’dan Ümit Özdağ’a tepki çeken mesaj

ÖZDAĞ: UYSAL'I TANIMAK İÇİN BU TWEETİ OKUYUN

Ümit Özdağ ise Uysal'a "Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı tanımak için bu tweeti okuyun" sözleriyle yanıt verdi.

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#Demokrat Parti#Zafer Partisi#Sosyal Medya

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