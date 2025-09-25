×
HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti! 10 yerinden bıçaklandı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Bıçaklı Saldırı#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 13:56

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, sosyal medyada başlayan tartışma sonrası çıkan kavgada 10 yerinden bıçaklanan U.H.T. yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Eylül günü Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medyada tartışan B.Z. ve M.B.Z. ile U.H.T. buluştu. Burada kalabalık bir grup, U.H.T.’ye saldırdı. Vücuduna 10 bıçak darbesi alan U.H.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan U.H.T. tedaviye alındı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Güvenlik kamerasına da yansıyan olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, M.B.Z. ile B.Z.’yi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

