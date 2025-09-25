Sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti! 10 yerinden bıçaklandı

Haberin Devamı

Olay, 22 Eylül günü Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medyada tartışan B.Z. ve M.B.Z. ile U.H.T. buluştu. Burada kalabalık bir grup, U.H.T.’ye saldırdı. Vücuduna 10 bıçak darbesi alan U.H.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan U.H.T. tedaviye alındı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Güvenlik kamerasına da yansıyan olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, M.B.Z. ile B.Z.’yi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.