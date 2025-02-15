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Sosyal medyada 'Asistan aranıyor' ilanıyla tuzak! Kadınları fuhuşa zorlayan şüpheli yakalandı

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#Sosyal Medya#Fuhuş#Asistan İlanı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 15:31

İstanbul'da sosyal medya üzerinden verdiği 'Asistan aranıyor' ilanlarına başvuran kadınlarla görüşüp vaatlerde bulunduktan sonra fuhuşa zorladığı iddia edilen Maşuk A.(46) yakalandı. Şüphelinin17 yaşındaki E.S.'nin şikayeti üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından, çocuğun cinsel istismarı, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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İstanbul’da polise başvuran 17 yaşındaki E.S., internet üzerinden gördüğü bir iş ilanıyla ilgili iş görüşmesine gittiğini, görüştüğü kişinin kendisini fuhuşa zorladığını söyleyerek şikayetçi oldu. Ahlak Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 17 yaşındaki E.S.’nin söylediği Bağcılar’daki eve giden ekipler şüpheli Maşuk A.’yı gözaltına aldı.

YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKARILDI

Asayiş şube müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliğine getirilen Maşuk A.’nın kendisini inşaatçı iş insanı olarak tanıtarak sosyal medya üzerinde iş ilanları verdiği belirlendi. 'Yakın asistan aranıyor' ilanlarına cevap veren kadınları görüşmeye çağırmadan önce fotoğraflarını isteyen şüphelinin, beğendiklerini bürosu çağırdığı öğrenildi. Görüşme sırasında iş arayan kadınlarla samimiyet kuran şüphelinin "Büyük iş adamlarının yanında asistan olacaksınız. Çok para kazanacaksınız" vaatleriyle kandırdığı kadınlardan bazılarıyla birlikte olduğu ardından fuhuşa zorlandığı öne sürüldü.

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BİR KİŞİ DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

Ahlak Büro Amirliğinde gelen S.C.(26) adlı kadının da Maşuk A.’dan şikayetçi olduğu belirtildi. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Maşuk A.’nın ise kimseye zorla bir şey yaptırmadığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli işlemlerinin ardından, çocuğun cinsel istismarı, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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#Sosyal Medya#Fuhuş#Asistan İlanı

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