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DHA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 21:57 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlar yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı

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Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlar yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı
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Sosyal medya hesabında bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, müstehcen fotoğraflar ve mesajlar paylaşan Elif Sarı, hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada Elif Sarı isimli kadının, bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, kendisinin müstehcen fotoğraflarını paylaşması tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları Elif Sarının tutuklanması için İçişleri Bakanlığını etiketleyerek çağrı yaptı. Bir sosyal medya hesabından, Çok özür dileyerek bu görüntüleri paylaşıyorum fakat bu bebeği biri kurtarsın. Gerçekten ebeveynlerimiz seçme şansımız yok fakat bu bebeğin hiç suçu yok diye paylaşımda bulundu. ’elifsaritutuklansın’ çağrısı binlerce kez paylaşıldı.

Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlar yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Hesabın adres bölümünde Bartın-Karabük yazmasının ardından Bartın ve Karabük Emniyet Müdürlüğünün çalışma başlattığı öğrenildi. Sosyal medyada gündem olan hesabın geçmişte değişik isimler ve illerle ilgili hesaplar açtığı da görüldü.

Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlar yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlar yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı

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