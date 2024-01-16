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Sosyal medyada 170 hesaba soruşturma

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#Ali Yerlikaya#Sosyal Medya#Soruşturma
Sosyal medyada 170 hesaba soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada şehitlere yönelik provokatif amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 18 şüphelinin yakalandığını, yurtdışında olduğu belirlenen 133 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığını duyurdu.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Şehit olan Mehmetçiklerimize ve Pençe-Kilit Harekât bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 133 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurtiçinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 18’i yakalandı. 19’u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.”

 

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#Ali Yerlikaya#Sosyal Medya#Soruşturma

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