Sosyal medyada 170 hesaba soruşturma

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Şehit olan Mehmetçiklerimize ve Pençe-Kilit Harekât bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 133 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurtiçinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 18’i yakalandı. 19’u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.”