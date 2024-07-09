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Sosyal medya yayınıyla fuhuş: 3 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Fuhuş Operasyonu#Bitlis#Bitlis Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 12:16

Bitlis'te sosyal medya yayınlarıyla ulaştıkları kişilerle anlaşıp fuhuş yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda, gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesinde, sosyal medyadan yaptıkları yayınlarla ulaştıkları ve bu kişilerle para karşılığı birlikte oldukları belirlenen 5 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda, çete lideri olduğu belirlenen yabancı uyruklu M.D. ve 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında cep telefonları, ruhsatsız tabanca ile yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi.

Sosyal medya yayınıyla fuhuş: 3 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya yayınıyla fuhuş: 3 kişi tutuklandı

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#Fuhuş Operasyonu#Bitlis#Bitlis Haberleri

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