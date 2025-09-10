×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medya videosunda torbacılığın yöntemini anlattı! Uyuşturucu satarken yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Sosyal Medya#Uyuşturucu Satışı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2025 11:25

Adana’da sosyal medya videosunda torbacı diye bilinen uyuşturucu satıcılarının çalışma yöntemlerini anlatan Vedat G., (31), ile R.Y. (21) uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanıp, tutuklandı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde çekilip, sosyal medyada yayınlanan videoyla ilgili inceleme yaptı.

EKİPLER SUÇÜSTÜ YAKALADI

Görüntülerde, torbacı diye bilinen uyuşturucu satıcılarının çalışma yöntemlerini anlatan Vedat G.’nin kimliğini ve adresini tespit etti. Sokağa giden ekipler, şüpheliyi uyuşturucu satışı yaptığı sırada R.Y. ile birlikte suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 4 gram esrar, 13 uyuşturucu hap ile 3 gram kokain ele geçirildi.

Sosyal medya videosunda torbacılığın yöntemini anlattı Uyuşturucu satarken yakalandı

Emniyetteki sorgularında birbirini suçlayan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Sosyal Medya#Uyuşturucu Satışı

BAKMADAN GEÇME!