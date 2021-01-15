Sosyal medya uzun zaman beklenen kar yağışını konuşuyor – İşte kar yağışı ile ilgili yapılan paylaşımlar

Dünden itibaren başlayan kar yağışı nedeniyle özellikle İstanbul beyaz örtüye büründü. Uzun zamandır beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte sosyal medyada kar manzaralarıyla süslendi. Kar manzaralarını tamamlayacak sözler arayan birçok kişi, kar ile ilgili sözleri ve şairlerin kar ile ilgili şiirlerini inceliyor. İşte kar temalı sözler ve şiirler



KAR PAYLAŞIMLARI



Karın ilk düşüşü sıradan değil, sihirli bir olaydır. Uyandığında yattığından daha farklı bir dünyaya gözlerini açarsın.



Geceleri pencereye pıtır pıtır vuran kar taneleri, yeni yağmış karın botların altında ezilirken çıkardığı çıtırtı, rüzgar

sokaklarda uğuldarken demir sobadan yayılan sıcaklığı özledim.



Sevdalısını bekleyen aşık gibi beklettin ama iyi ki geldin.



Ne kadar güzel bir sabah. Çocukluğumda olduğu gibi uyumuşum uyanmışım kar yağmış.

Gökyüzü gibiyim bak, için nasılda kar ağlıyor....



İçimde naif duygular uyandıran beyazlıktır kar. Kar tanesiKarsız kardan adamEn güzel saflık ve temizlik

KAR İLE İLGİLİ ŞİİRLER

Ahmet Muhip Dıranas – Kar



Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam!

Uyandırmayın beni, uyanamam.

Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına,

Allah aşkına, gök, deniz aşkına

Yağsın kar üstümüze buram buram…



Sezai Karakoç – Kar Şiiri



Bu adam o adam gelip gider

Senin ellerinde rüyam gelip gider

Her affın içinde bir intikam gelir gider

Bu şiirimi anlayınca beni anlayacaksın

Ben bu şiiri yazdım aşık çeşidi

Öyle kar yağdı ki elim üşüdü

Ruhum seni düşününce ışıdı

Her şeyi beni anlayınca anlayacaksın



Behçet Necatigil – Kar Kar



Kar kar

Farı, kalbim, farı da

Kapına yığılacak karları

Kürüyeme!

Ben senin necinim, kalbim

Kulun, kölen, müneccim

İşlerin, açmazlar – – koş aç, koş aç!

Nazım Hikmet – 21.1.924



Lambayı yakma, bırak,

sarı bir insan başı

düşmesin pencereden kara.

Kar yağıyor

karanlıklara.

Kar yağıyor

ve ben hatırlıyorum.

Kar…

Üflenen bir mum gibi söndü

koskocaman ışıklar..

Ve şehir

kör bir insan gibi kaldı

altında yağan karın.

Lambayı yakma, bırak!

Kalbe bir bıçak gibi giren hatıraların

dilsiz olduklarını anlıyorum.

Kar yağıyor

ve ben hatırlıyorum



Cahit Sıtkı Tarancı – Kar ve Hatıralar



Kar yağıyor, yine kar, yine kar, yine mahşer gibi kar.

Sanki güller içinde gülen taze kadınlar,

Bana beyaz buseler, beyaz buseler yollar;

Sanki güller içinde gülen taze kadınlar.

Bir rüya görür gibi gözümde sevinçler var.

Beyaz bir sükut işte: kar yağıyor, kar, kar, kar;

Sanırım ki uçuyor gözümde hatıralar.

Beyaz bir sükut işte: kar yağıyor, kar, kar, kar…



Ahmet Telli – Sıcak Bir Kış



Kar ayrılık hüznüdür ve ne çok

Ayrılıklar yaşandı şu son birkaç yılda

Yurdundan ayrılanları düşünüyorum ve birisi

Özledim diyor, ülkemin kar kokusunu da özledim