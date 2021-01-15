Sosyal medya uzun zaman beklenen kar yağışını konuşuyor – İşte kar yağışı ile ilgili yapılan paylaşımlar
İstanbul’da uzun süredir beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte sosyal medyada kar paylaşımları arttı. Kar manzaralarını paylaşan kullanıcılar, aynı zamanda düşüncelerini de dile getiriyor. Özellikle ünlü şairlerin kar ile ilgili sözleri paylaşılıyor. İşte kar paylaşımlarından bazıları…
Dünden itibaren başlayan kar yağışı nedeniyle özellikle İstanbul beyaz örtüye büründü. Uzun zamandır beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte sosyal medyada kar manzaralarıyla süslendi. Kar manzaralarını tamamlayacak sözler arayan birçok kişi, kar ile ilgili sözleri ve şairlerin kar ile ilgili şiirlerini inceliyor. İşte kar temalı sözler ve şiirler
KAR PAYLAŞIMLARI
Karın ilk düşüşü sıradan değil, sihirli bir olaydır. Uyandığında yattığından daha farklı bir dünyaya gözlerini açarsın.
Geceleri pencereye pıtır pıtır vuran kar taneleri, yeni yağmış karın botların altında ezilirken çıkardığı çıtırtı, rüzgar
sokaklarda uğuldarken demir sobadan yayılan sıcaklığı özledim.
Sevdalısını bekleyen aşık gibi beklettin ama iyi ki geldin.
Ne kadar güzel bir sabah. Çocukluğumda olduğu gibi uyumuşum uyanmışım kar yağmış.
Gökyüzü gibiyim bak, için nasılda kar ağlıyor....
İçimde naif duygular uyandıran beyazlıktır kar. Kar tanesiKarsız kardan adamEn güzel saflık ve temizlik
KAR İLE İLGİLİ ŞİİRLER
Ahmet Muhip Dıranas – Kar
Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam!
Uyandırmayın beni, uyanamam.
Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına,
Allah aşkına, gök, deniz aşkına
Yağsın kar üstümüze buram buram…
Sezai Karakoç – Kar Şiiri
Bu adam o adam gelip gider
Senin ellerinde rüyam gelip gider
Her affın içinde bir intikam gelir gider
Bu şiirimi anlayınca beni anlayacaksın
Ben bu şiiri yazdım aşık çeşidi
Öyle kar yağdı ki elim üşüdü
Ruhum seni düşününce ışıdı
Her şeyi beni anlayınca anlayacaksın
Behçet Necatigil – Kar Kar
Kar kar
Farı, kalbim, farı da
Kapına yığılacak karları
Kürüyeme!
Ben senin necinim, kalbim
Kulun, kölen, müneccim
İşlerin, açmazlar – – koş aç, koş aç!
Nazım Hikmet – 21.1.924
Lambayı yakma, bırak,
sarı bir insan başı
düşmesin pencereden kara.
Kar yağıyor
karanlıklara.
Kar yağıyor
ve ben hatırlıyorum.
Kar…
Üflenen bir mum gibi söndü
koskocaman ışıklar..
Ve şehir
kör bir insan gibi kaldı
altında yağan karın.
Lambayı yakma, bırak!
Kalbe bir bıçak gibi giren hatıraların
dilsiz olduklarını anlıyorum.
Kar yağıyor
ve ben hatırlıyorum
Cahit Sıtkı Tarancı – Kar ve Hatıralar
Kar yağıyor, yine kar, yine kar, yine mahşer gibi kar.
Sanki güller içinde gülen taze kadınlar,
Bana beyaz buseler, beyaz buseler yollar;
Sanki güller içinde gülen taze kadınlar.
Bir rüya görür gibi gözümde sevinçler var.
Beyaz bir sükut işte: kar yağıyor, kar, kar, kar;
Sanırım ki uçuyor gözümde hatıralar.
Beyaz bir sükut işte: kar yağıyor, kar, kar, kar…
Ahmet Telli – Sıcak Bir Kış
Kar ayrılık hüznüdür ve ne çok
Ayrılıklar yaşandı şu son birkaç yılda
Yurdundan ayrılanları düşünüyorum ve birisi
Özledim diyor, ülkemin kar kokusunu da özledim
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