Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 08:58

Mersin polisi, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeyi çökertti. 10 şüpheli yakalanırken, 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden alışveriş yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı titiz, kapsamlı saha çalışmaları ve yürütülen soruşturma sonucunda, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık suçunu işleyen 10 kişi belirlendi.

Bunun üzerine birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 10 şüpheli yakalandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 1'i serbest kalırken 9'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

