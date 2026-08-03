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Sosyal medya tartışması kanlı bitti: 19 yaşındaki Ali Barışmak için gittiği parkta öldürüldü

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#İstanbul Cinayet#Sosyal Medya Kavgası#Ali Anzo Cinayeti
Sosyal medya tartışması kanlı bitti: 19 yaşındaki Ali Barışmak için gittiği parkta öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 17:00

İstanbul, Fatih’te sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra barışmak amacıyla parkta buluşan Suriyeli grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Ali Anzo kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti arkadaşı Ali Hilal ise ağır yaralandı.

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Olay, dün saat 02.00 sıralarında Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta bulunan bir parkın önünde meydana geldi. İddiaya göre, sanal medya üzerinden bilinmeyen nedenle tartışan Suriyeli 4 kişi buluşmak üzere randevulaştı. Park önünde bir araya gelen grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada Ali Anzo ile Ali Hilal bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Anzo, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Ali Hilal'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme ve şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Sosyal medya tartışması kanlı bitti: 19 yaşındaki Ali Barışmak için gittiği parkta öldürüldü

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“DEVLET HAKKIMI ALSIN”

Ali Anzo’nun babası Hüseyin Anzo, “Benim oğlum hemen öldü. Hastaneye gittik, hiçbir şey yok, hemen öldü. Devlet hakkımı alsın, ben bu kadar istiyorum.” dedi.

Sosyal medya tartışması kanlı bitti: 19 yaşındaki Ali Barışmak için gittiği parkta öldürüldü

“BARIŞMAK İÇİN ÇAĞIRDILAR”

Anzo'nun kuzeni Alaa Hasan, “Çocuklar ilk önce Instagram’da bir şey yüzünden tartışmış. Sonra barışacaklarmış. ‘Buraya gel’ demişler, o da gitmiş. Sözde konuşmaya gitti. Arkadaşlarıyla birlikte oturuyordu, bırakmış onların yanına gitmiş. Bir tane arkadaşı demiş ki ‘Ben de geleyim.’ İkisinin de ismi Ali herhalde. Ondan sonra geldiler, hiç konuşmadan çocuğa saldırdılar. Birisi şu an yoğun bakımda ağır yaralı, diğer vefat etti. Devlet bizim hakkımızı alsın, başka bir şey istemiyoruz biz. Arkadaşım haber verdi bana. Babası da 10 dakika sonra gitti, çocuğu yerde buldu zaten. Kalbinden bıçaklanmış" dedi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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#İstanbul Cinayet#Sosyal Medya Kavgası#Ali Anzo Cinayeti

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