Sosyal medya paylaşımları gündem oldu, ailesini savundu... Narin'in ağabeyi Baran Güran, 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuştu

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Narin'in ağabeyi Baran Güran dikkat çeken sosyal medya mesajlarının ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına konuştu.

“Narin’i kim öldürdü?” sorusuna yanıt bulamayan ağabey Güran, anne Yüksel ve kardeşi Enes’i savundu. Asla bu cinayeti işlemeyeceklerini söyledi. Hedefindeki isim en büyük şüphe duyduğu kişi Nevzat Bahtiyar’dı.

Baran Güran’a annesinin “gizlice kan aldırdığı” iddiaları da soruldu. Güran, Siverek’ten gelen iki kişinin anneden böyle kan alınırsa Narin’i bulabileceklerini söylediğini ve onların da buna inanıp jandarmayı aradıklarını, hatta kan alındığı anlarda jandarmanın da orada olduğunu iddia etti.

Enes’in uyuşturucu kullandığı iddialarını da yalanlayan Baran Güran, hayatı boyuncu sigara bile kullanmadığını zaten yapılan testlerde de bunun ortaya çıktığını ileri sürdü. “Ne alkol ne de uyuşturucu, hiçbiri çıkmadı” dedi.

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Ağabey Baran Güran; Enes’in kolundaki ısırık ve gözündeki morlukla ilgili “Narin’e duyduğu üzüntü nedeniyle kendisine zarar vermesinden kaynaklandı” dedi. Cinayetin baş şüphelisi amca Salim Güran olsa da Baran Güran’a göre, amca değil; baş şüpheli soruşturma kapsamında tutuklu bulunan itirafçı Nevzat Bahtiyar.

Baran Güran, "Bir HTS diye tutturmuşlar. İddianamede HTS harici bir şey yok" diye konuştu.

CNN TÜRK İSTANBUL HABER MÜDÜRÜ ULUDAĞ: SALİM GÜRAN OLAY YERİNİ NEREDEN BİLİYORDU DA GİTTİ

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Ailenin bundan sonra sarıldığı savunma mekanizması bence bu. 'Aile içine bir infaz değil, ailenin kurguladığı bir cinayet değil' Peki Nevzat Bahtiyar neden öldürdü? İzah etmeleri zor gibi geliyor bana. Ailenin bundan sonra duruşmayı katil Nevzat Bahtiyar diye yürüteceğini düşünüyorum. Peki Nevzat Bahtiyar öldürdü diyelim, bu varsayımla hareket edelim. Peki Salim Güran, Narin'in aranmasını engellemek için tüm aileyi organize etti. Peki neden Güran ailesi günlerce olayı manipüle etti? Neden Narin Güran kayıpken, aramak yerine her akşam toplantı düzenleyip nasıl biz ortak hareket edeceğiz dediniz. Bunların hepsi izaha muhtaç şeyler. Nevzat Bahtiyar zaten suçunu itiraf ediyor. Nevzat Bahtiyar diyelim ki öldürdü, peki Salim Güran neden olay yerini nereden biliyordu da gitti. Cinayet günü akşamleyin o da olay yerine gitti. Bu işin içinde baştan beri Salim Güran'ın olduğu aşikar. Net, tespitli.

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HTS kayıtları diyor ya. Eksik bilgiyle yorum yapıyor. Köy 3 ayrı baz istasyonundan sinyal alıyor. Bilirkişi net bilgi alıyor. 3 ayrı baz istasyonundan sinyal alıyor ve bunu uzmanlar tespit etmiş.

Baran Güran'a diyorum ki; ailesine sorsun Narin'i kim öldürdü? Evde 4 kişi var ama cinayeti işleyen 1 kişi. O kişi kim, onu itiraf etsinler. Olay faili meçhul değil.

İLK DURUŞMA 7 KASIM'DA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de hayatını kaybettiği anlaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinin arkasındaki failler henüz netlik kazanmadı. Narin'in ölümünde yer aldığı iddia edilen anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar için "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

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Tutuklu sanıklar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Duruşma 7 Kasım'da gerçekleştirilecek.