Sosyal medya Leyla Gülüşken’in videosunu konuşuyor - Emrullah Gülüşken kimdir?

İsveç’in Malmö kentinde yaşayan Emrullah Gülüşken, yaklaşık 2 hafta önce yüksek ateş ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Gülüşken’in durumundan endişelenen ailesi, sağlık kuruluşunu arayarak yardım çağırdı.

ki gün önce ambulansla hastaneye kaldırılan Gülüşken’in corona virüsü testi pozitif çıkmasına rağmen hastaneden geri evine gönderildi.

Bunun üzerine Gülüşken’in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, sosyal medyadan Türkiye’ye seslendi. Samira Gülüşken, “Ülkemizden bize sahip çıkması adına yardım talep ediyoruz, ne yaparız nereye başvururuz bilmiyoruz. Lütfen sesimizi duyurmamıza yardımcı olun, babamın durumu çok kötü, bir an önce müdahale edilmeli” diyerek yardım çağrısında bulunurken, Leyla Gülüşken de babasının bulunduğu bir videoyu paylaştı.

Türkiye İsveç’e ambulans uçak gönderdi

İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, kızları Samira ve Leyla Gülüşken'in sosyal medyadan yayımladığı yardım çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi.

Koca, Emrullah Gülüşken’in kızı Leyla’ya hitaben, twitter hesabından şunları yazdı: “Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00’da havalanıyor, İsveç’e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Çok sevgiler.