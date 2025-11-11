×
Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 08:42

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı yaptığı paylaşım sonrası 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan gözaltına alındı. Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Bölükbaşı’nın sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin, 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, şüphelinin Başsavcılık talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi.

FURKAN BÖLÜKBAŞI TUTUKLANDI

Diğer yandan işlemleri tamamlanan Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Furkan Bölükbaşı, "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi

