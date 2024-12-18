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Sosyal medya kısıtlamasında 16 yaş önerisi

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#Instagram#Tiktok#Sosyal Medya
Sosyal medya kısıtlamasında 16 yaş önerisi
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 07:00

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, çocuklara yönelik sosyal medya sınırlamasıyla ilgili önerisinin “16 yaş altı” olduğunu söyledi.

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Çalışmaları değerlendiren Katırcıoğlu özetle şöyle konuştu:

ASLA YASAKÇI OLMAYACAK

“Çocuklar için dijital mecraların faydalarını da riskleri de değerlendireceğiz. Ancak asla yasakçı bir bakış açısıyla meseleye yaklaşmayacağız. Zaten bu yaklaşımda olmazsak Instagram’ı, TikTok’u, X’i ve diğer platformları Türkiye’de temsilcilik açmaya, sorumluluk almaya çağırmayız.

Araştırmalarda, dijital bağımlılığın çocuklarda odaklanma sorunları, uyku bozuklukları ve sosyal yoksunluğa neden olduğu belirtilmektedir.

YENİ BİR OTİZM TÜRÜ

Erken yaşlarda ekrana maruz kalan çocuklarda ‘sanal otizm’ olarak adlandırılan bir tür otizm türü görülmekte. Sanal otizm, sosyal iletişim becerilerinde gerileme, dış dünyaya ilgi kaybı ve duygusal tepkilerde azalma şeklinde kendini göstermekte.

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Çalışmalarımızın gösterdiği bir şey var; o da toplumsal mutabakat. Öncelikle zararlı içerikler filtrelenmeli ve siber zorbalığa karşı etkili denetim mekanizmaları kurulmalı.”

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#Instagram#Tiktok#Sosyal Medya

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