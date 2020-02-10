Sosyal medya 'Kadir İçin Adalet' dedi

Özgür Duran ile kız arkadaşı Ayşe D. arasında çıkan kavganın ardından olayı görüp müdahale etmek isterken Duran’ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker’in tutuklanması sosyal medyada yankı uyandırdı. #kadiriçinadalet etiketi altında kampanya başlatılan Kadir Şeker’e Twitter’da çok sayıda kadın derneği, akademisyen, avukat ve sanatçı destek verdi. Bir kullanıcı, Emine Bulut cinayetinde olayın kameraya çekilmesine tepki gösterilip, şiddeti durdurmak için araya giren Şeker’in ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanmasının çelişki olduğunu vurgularken başka bir kullanıcı “Kasten adam öldürmedi bir kadını korumaya çalıştı . Birşeyler yapmalıyız #kadirleryanmasın” yazdı. #kadiriçinadalet hashtag’i cumartesi ve pazar günleri uzun süre tt’de kaldı. change.org sitesinde açılan “Kadir Şeker Tutuksuz Yargılansın” kampanyasına 10 saatte 25 bini aşkın kişi imza attı.

NE OLMUŞTU?

Konya’da yaşayan Özgür Duran ile kız arkadaşı Ayşe D. arasında evde kıskançlık tartışması çıktı. Tartışmanın ardından Duran, Ayşe D.’yi darp etti. Evi terk eden Ayşe D. bir parka gitti. Kadını takip eden Duran, parkta yeniden Ayşe D.’ye şiddet uygulamaya başladı. Bu sırada parktan geçmekte olan Kadir Şeker, Özgür Duran’a müdahale etmek istedi. Duran, Şeker’in boğazını sıkarak yere yatırdı, yumruklamaya başladı. Kadir Şeker kurtulduktan sonra kaçmak istedi. Duran peşinden gittiği gence tekrar saldırdı. Kadir Şeker kavga sırasında yanında taşıdığı bıçağı çıkararak Özgür Duran’ın kalbine sapladı. Ayşe D.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldrılan Duran, hayatını kaybetti. Şeker ise yakalanarak, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Zülfü Livaneli: “Kadir Şeker tanımadığı bir kadını, tanımadığı bir erkeğin elinden kurtarırken nasıl olur da “taammüden cinayetle” suçlanır. Gerçekten kahramandır.”

Gülben Ergen: “Yasaların koruyamadığıbir kadını korumak için mücadele veren yürekli kardeşim varol sağol. Biz seni koruyamazsak vay halimize”

Hande Yener: “Kadir Şeker Tutuksuz Yargılansın! #kadiricinadalet”

Toplumsal Eşitlik Platformu: Bir kadın dövülüyor. 19 suçtan sabıkalı biri dövüyor. Olaya sessiz kalmak yerine o an oradan geçen ve olaya şahit olan Kadir müdahale ediyor, belki de yeni bir kadın cinayetinin önüne geçiyor. Kadir’in iyi niyetinin ve gençliğinin harcanmaması için #kadiriçinadalet İSTİYORUZ.

Kadın Meclisleri: “Konya’da bir kadına şiddet uygulayan erkeği durdurmak için 20 yaşındaki Kadir araya girdi. Fail, arbede sırasında öldü. Kadına yönelik şiddete sessiz kalmayan #KadirİçinAdalet istiyoruz. Kadın cinayeti faillerine indirimler yağarken Kadir’e ceza verilmesin!”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: “Kadınları korumakla görevli olanlar işini yapsın, Kadir gibi şideti durdurmak isteyen insanlar müdahale etmek zorunda kalmasın diye, #KadirİçinAdalet istiyoruz.”

“ARTIK TOPLUM VİCDANI DUR DİYOR”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Fidan Ataselim: “Kadir birini öldürmek için değil Ayşe’yi yaşatmak için oraya koştu. Kadir kardeşimizin yaptığı hamle çok önemliydi. Belki de o müdahale etmeseydi şu anda Ayşe aramızda olmayacaktı. Keşke olaylar bu raddeye varmadan kadınlara şiddetin uygulanmadığı bir toplum var edebilsek. Devlet yasaları uygulamadığı için artık toplum vicdanı bu şiddet olaylarına ‘Dur, artık şiddet uygulayamazsın’ diyor. Kan bağı olmasa da ortada bir şiddet olduğunu gören Kadir, buna müsaade etmek istemedi ve kör bir kavgaya girdi. Kadına şiddet uygulayan erkeklerin bir kravatla ceza indirimi aldığını görüyoruz. Çok çarpık bir sistem var. Gerçek adalet Kadir’in tutuksuz yargılanmasını ve ceza almamasını gerektirir”

“OLAY MEŞU MÜDAFA SINIRLARI İÇERİSİNDE”

Avukat Umur Yıldırım: “Bu tip olaylarda ilk olarak meşru müdafa var mı diye bakılması gerekiyor. İkinci olarak meşru müdafada sınır aşımı var mı üçüncü olarak da haksız tahrik var mı yok mu buna bakılıyor. Meşru müdafa olması için illa kişinin kendisine saldırılmasına gerek yok. 3. kişiye saldırı olsa da bu meşru müdafa sınırları içerisine giriyor. Bu olayda Kadir’le maktül arasında bir husumet yok. Kadir adamı tanımıyor bile. Kadir’in olaya karışmasının tek sebebi kadını korumak. Kadir’in bu eylemi kanunlar çerçevesinde korunan bir hak. Yani yanınızda bir suç işleniyorsa kanunlar bunu engellemek için vatandaşa yetki veriyor. Maktül hem kadına yönelik saldırı gerçekleştiriyor ardından da Kadir’in boğazını sıkıyor. Ama Kadir’de bıçak var adamda yok. Bana göre bu olay meşru müdafa sınırları içerisindedir. Ancak durum meşru müdaafada sınır aşımı olarak da değerlendirilebilir. İki durumda da cezasızlık verilmeli. Eğer davada haksız tahrik uygulanırsa onda da 4’te 1’den 4’te 3’e kadar ceza indirimi olmalı.”