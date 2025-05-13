×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medya için çekilen video 16 yaşındaki genci ölüme sürükledi: Arkadaşı tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Adana Haberleri#Haber
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 10:00

Adana'da 16 yaşındaki bir gencin sosyal medya için tabanca ile çektiği video sırasında kazayla 14 yaşındaki arkadaşının ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, 21 Nisan'da Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Murat Aras Hirman'ın kullandığı motosikletin arkasında oturan 16 yaşındaki M.E.Ş., sosyal medya için video çekmeye başladı.

Sosyal medya için çekilen video 16 yaşındaki genci ölüme sürükledi: Arkadaşı tutuklandı

Bu sırada M.E.Ş.'nin elindeki tabanca kazara ateş aldı. Kurşun, motosikleti süren Hirman'a isabet etti. Ağır yaralanan Hirman için M.E.Ş. hemen 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak "Arkadaşım vuruldu" ihbarında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hirman'ı Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, 9 gün süren yaşam mücadelesini tüm müdahalelere rağmen kaybetti.

Haberin Devamı

Sosyal medya için çekilen video 16 yaşındaki genci ölüme sürükledi: Arkadaşı tutuklandı

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, silahın kazara ateş aldığı belirlendi. Gözaltına alınan M.E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya için çekilen video 16 yaşındaki genci ölüme sürükledi: Arkadaşı tutuklandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Adana Haberleri#Haber

BAKMADAN GEÇME!