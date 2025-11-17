×
Gündem Haberleri

Sosyal medya hesaplarından silahlı paylaşım yapan 9 şüpheli gözaltına alındı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 08:17

Ankara'da sosyal medya hesaplarından silahlı paylaşım yapan 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin "yaralama", "tehdit", "ruhsatsız tabanca" ve "uyuşturucu" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan "Fotoroman çetesi"ne yönelik çalışma başlatıldı.

Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan 9 şüpheli özel harekat timlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin "yaralama", "tehdit", "ruhsatsız tabanca" ve "uyuşturucu" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

