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Sosyal medya hesaplarına müstehcenlik operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#Akın Gürlek#Sosyal Medya#Müstehcenlik
Sosyal medya hesaplarına müstehcenlik operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 19:40

Bartın'da sosyal medya kullanıcılarına yönelik "müstehcenlik ve mal varlığı değerlerini aklama" suçlarıyla ilgili düzenlenen operasyonlarda 2 kişi tutuklandı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı Vizyonu" doğrultusunda, 14 Eylül 2026 tarihinde 81 il Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen "Ailenin, Gençlerin ve Toplumun Genel Ahlaka Aykırı ve Olumsuz Etkileyen İçerik ve Oluşumlardan Korunması" konulu genelge kapsamında sosyal medya kullanıcıların yönelik operasyon düzenlendi. Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içerikli görüntüler paylaşarak abonelik sistemi adı altında gelir elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ş.Ç. ve K.Ö. isimli şüpheliler hakkında, "müstehcenlik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları iddiasıyla Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin ikamet adreslerinde arama işlemi gerçekleştirilmiş, aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

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Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelilere ait banka hesaplarına, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında tedbir uygulanırken, müstehcen içerikli paylaşımların bulunduğu tespit edilen internet adresleri hakkında ise erişimin engellenmesi kararı alındı.

Ailenin korunması, gençlerin ve toplumun genel ahlaka aykırı ve olumsuz içeriklerden korunması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili mevzuat ve ilgili genelgesi doğrultusunda yürütülen soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

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#Akın Gürlek#Sosyal Medya#Müstehcenlik

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