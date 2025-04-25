×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medyada gündem olmuştu... Fatih Camisi imamı konuştu: Tam bunları anlatırken oldu, tekbire başladık

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Camii#Deprem#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 12:00

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Fatih Camisi'nde vaaz verdiği kürsüde dualar okuyan ve cemaati sakinleştiren vaiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hamdi Arslan yaşadıklarını anlattı.

Haberin Devamı

Marmara Denizi Silivri açıklarında önceki gün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme camide vaaz verdiği sırada yakalanan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi olarak çalıştığını ve yaklaşık 30 yıldır da Fatih Camisi'nde haftada bir çarşamba günleri öğle namazından önce vaaz verdiğini belirtti.

Sosyal medyada gündem olmuştu... Fatih Camisi imamı konuştu: Tam bunları anlatırken oldu, tekbire başladık

Arslan, bu hafta vaazında, İslam dininin denge dini, itidal dini olduğunu, ne ahiret için dünyayı ne de dünya için ahiretin terk edilmemesi gerektiğini, her ikisinin de hakkının verilmesi gerektiğini anlattığını kaydetti.

Haberin Devamı

Sosyal medyada gündem olmuştu... Fatih Camisi imamı konuştu: Tam bunları anlatırken oldu, tekbire başladık

"O SIRADA TEKBİRE BAŞLADIK"

Arslan, "Tam bunları anlatırken Fatih Camisi sallanmaya başladı. Ondan sonra biz de tekbire başladık. Bu tesbihler, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tesbihatında gelmiştir. 'Allah-u Teala her şeyden uludur, sabah akşam O'nu tesbih ederiz, yüceltiriz. Noksan sıfatlardan uzaktır, kemal sıfatlarıyla nitelenmiştir.' manasında dualar okuduk. Bir de bunun devamında istiğfar da ettik. 'Mahlukatının sayısınca Allah-u Teala'nın rızasını sağlayacak, kelimelerinin mürekkeplerini tartacak şekilde ve arşı alanın ağırlığınca Allah-u Teala'yı tesbih ediyoruz, tekbir ediyoruz, temcit ediyoruz, ona saygılarımızı, tanzimlerimizi bildiriyoruz.' diye okuduk. O sırada aklıma o geldi." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem olmuştu... Fatih Camisi imamı konuştu: Tam bunları anlatırken oldu, tekbire başladık

"CEMAAT DE BANA BAKIYOR, SÜKUNET VERMEK LAZIM"

Depremi bir imtihan olarak değerlendiren Arslan, "Herkes korkar, biz de korkuyoruz. O esnada cami, gidiyor, geliyor. Sebat etmek lazım. Benim panik yapmamam lazım. Çünkü cemaat de bana bakıyor. Orada herkese sükunet vermek lazım. Onu herhalde sağlamış olduk elhamdülillah ve böylelikle o tehlikeli, endişe verici anları tesbihatla Allah-u Teala'yı zikrederek geçirdik."

Haberin Devamı

Sosyal medyada gündem olmuştu... Fatih Camisi imamı konuştu: Tam bunları anlatırken oldu, tekbire başladık

Kürsüden cemaati sakinleştirmesinin ardından cemaatin panik yapmadığını anlatan Arslan, "İnsanlar panik olmadı, paniğe sebebiyet vermedik çok şükür, elhamdülillah. Sakin, sükunetli, itidalli bir şekilde o anları yaşamış ve bitirmiş olduk." dedi.

Arslan, deprem anında yaşadıklarının görüntüsünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından olumlu tepkiler aldığını belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Camii#Deprem#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!