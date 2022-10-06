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Sosyal medya görüşmeleri başladı

Güncelleme Tarihi:

#Sosyal Medya Yasası#TBMM#Parti
Sosyal medya görüşmeleri başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 07:00

Basın Kanunu’nda değişiklikler öngören teklifin birinci bölümünün maddelerinden ilk ikisi kabul edildi. MHP’li Yıldız, “Haber verme sınırını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” derken muhalefet tasarıyı ‘sansür’ diyerek eleştirdi.

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TBMM Genel Kurulu’nda, “Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi” olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlandı. TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün teklifin birinci bölümünün maddelerinin görüşülmesine geçilerek, ilk iki maddesi kabul edildi. Milletvekillerinin tartışmalara neden olan düzenleme ile ilgili yaptıkları konuşmalar Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

‘KARA BİR LEKE OLACAK’

Müsavat Dervişoğlu (İYİ Parti Grup Başkanvekili): Dünyada eşi benzeri olmayan ve ülkemizi üçüncü dünya ülkeleriyle aynı skalaya sokacak bu yasal düzenleme girişimi tarih sayfalarında kara bir leke olarak yer alacaktır.

Tuncay Özkan (CHP İzmir): Basın kartlarını babalarının malı gibi gazeteci olmayan kişilere dağıtıyorlar, herkese veriyorlar, çaycıya çorbacıya veriyorlar.

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Ahmet Özdemir (AK Parti Kahramanmaraş): Bir basın mensubunun da 29’uncu maddenin konusu olması bizce mümkün değil. Biz de basın özgür olsun istiyoruz, biz de basın mensuplarının haber yapmalarından dolayı bir yaptırıma maruz kalmalarını istemiyoruz. Ama 29’uncu maddenin basın mensuplarıyla alakası yok. Basın mensubunun bu suça muhatap olması bir kere teknik olarak mümkün değil.

‘ELEŞTİRİ SUÇ OLUŞTURMAZ’

Feti Yıldız (MHP Genel Başkan Yardımcısı): Sosyal medyada insanların onuru, namusu, şerefi ayaklar altına alınmaktadır. Dünyada yalan habere en çok muhatap olan ülke de Türkiye’dir. Suçun oluşması için yasanın aradığı unsurların bulunması hâlinde fail bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Suçun, failin gerçek kimliğini saklamak suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde temel ceza yarı oranında artırılır. Haber verme sınırını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları bu suçu oluşturmaz.

Tayip Temel (HDP Van): Bu düzenlemeyle öyle yalanla, manipülasyonla, dezenformasyonla, hakaretle, iftirayla mücadele edileceği iddiası kesinlikle, külliyen yalandır. Gerçek, gazetecilikle mücadele ve savaş yasasıdır.”

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#Sosyal Medya Yasası#TBMM#Parti

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