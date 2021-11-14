Sosyal medya fenomenlerine ‘dolandırıcılık’ şoku: Tutuklandılar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
‘Evlilik için ehliyet’ şartı‘Evlilik için ehliyet’ şartı! #Evlilik Ehliyeti
14 yıldır tek başına yaşıyor14 yıldır tek başına yaşıyor! #Küresel Isınma
Milli Takım Dünya Kupası bileti nasıl alır İşte puan durumu ve tüm ihtimallerMilli Takım Dünya Kupası bileti nasıl alır? İşte puan durumu ve tüm ihtimaller#A Milli Futbol Takımı
Bir cani yetiştirmek istemiyorsanızBir cani yetiştirmek istemiyorsanız#Başak Cengiz
A Milli Takımda Burak Yılmaz kariyerinde ilki başardı 8 yıl sonra yine...A Milli Takım'da Burak Yılmaz kariyerinde ilki başardı! 8 yıl sonra yine...#Burak Yılmaz
Tarihte bir ilk... Gözler Komşudaki seçimdeTarihte bir ilk... Gözler Komşu'daki seçimde!#Bulgaristan
Şok iddia tartışılıyor VARda operasyon var mıŞok iddia tartışılıyor! VAR'da operasyon var mı?#MHK
İşte Avrupadaki krizin perde arkasıİşte Avrupa'daki krizin perde arkası#Belarus
Türkkana küfür tepkisi ‘Olgunlukla karşılayanlara millet sandıkta cevap verecek’Türkkan'a küfür tepkisi! ‘Olgunlukla karşılayanlara millet sandıkta cevap verecek’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
‘Unkapanı’nda bir Batılı kemancı’‘Unkapanı’nda bir Batılı kemancı’#Cihat Aşkın
Bir şehre bir kadın eli değince...Bir şehre bir kadın eli değince...#Bakü
Aile faciası Anne ve babasını öldürüp...Aile faciası! Anne ve babasını öldürüp...#Tekirdağ
Bakan Koca ikinci doz oranı düşük illeri sıraladı... Sadece karar vermek yeterBakan Koca ikinci doz oranı düşük illeri sıraladı... 'Sadece karar vermek yeter'#Koronavirüs
Oto galeride dehşet Çok sayıda can kaybı var varOto galeride dehşet! Çok sayıda can kaybı var var#Çatışma
Radikal karar Dünya bu yasağı konuşuyor... Aşı olmayanlar alınmayacakRadikal karar! Dünya bu yasağı konuşuyor... Aşı olmayanlar alınmayacak#Rusya
HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medya fenomenlerine ‘dolandırıcılık’ şoku: Tutuklandılar

#Sosyal Medya Fenomeni#Simge Barankoğlu#Yeşim Aydın
Sosyal medya fenomenlerine ‘dolandırıcılık’ şoku: Tutuklandılar

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, ‘vergi’ adı altında vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdığını tespit etti. Polis, 10 Kasım’da eşzamanlı düzenlenen operasyonlarla aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu (27) ve Yeşim Aydın’ın (27) da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından önceki akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16’sı tutuklandı, 2’si ise serbest bırakıldı.

Sosyal medya fenomenlerine ‘dolandırıcılık’ şoku: Tutuklandılar

‘BİLSEM KABUL ETMEZDİM’

Tutuklanan Simge Barankoğlu’nun ifadesinde “Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Tutuklanan Yeşim Aydın’ın da “Geçimimi sosyal medyada reklam yaparak sağlıyorum. Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Ben de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Kimseyi dolandırmak için çalışmadım. Müştekilerin hiçbiri ile iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm” dediği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sosyal Medya Fenomeni#Simge Barankoğlu#Yeşim Aydın

BAKMADAN GEÇME!

Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs