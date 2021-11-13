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Sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ile Yeşim Aydın'a 'dolandırıcılık' tutuklaması

#İzmir#Sosyal Medya Fenemoni#Simge Barankoğlu
Sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ile Yeşim Aydına dolandırıcılık tutuklaması

İzmir'de, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' denilenlerden para alarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine operasyon sonrası adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden, aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu (27) ile Yeşim Aydın'ın (27) da bulunduğu 16'sı tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' adı altında vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik ihbar üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdığını tespit etti. Polis, 10 Kasım'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barankoğlu ve Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16'sı tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

'DOLANDIRICILIĞI BİLSEM ASLA KABUL ETMEZDİM'

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Tutuklanan Simge Barankoğlu'nun, ifadesinde, "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Tutuklanan Yeşim Aydın'ın da "Geçimimi sosyal medyada reklam yaparak sağlıyorum. Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Ben de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Kimseyi dolandırmak için çalışmadım. Müştekilerin hiçbiri ile iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

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#İzmir#Sosyal Medya Fenemoni#Simge Barankoğlu

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