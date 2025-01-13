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Sosyal medya fenomenleri Beril ve Kıvanç Talu, ilk kez hakim karşısına çıkıyor

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#Kıvanç Talu#Beril Talu#Var Böyle Tipler
Sosyal medya fenomenleri Beril ve Kıvanç Talu, ilk kez hakim karşısına çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 12:26

Sosyal medya fenomeni Beril ve Kıvanç Talu, 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddiasıyla 5 Ocak 2024'te tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında 195'er yıla kadar hapis cezası istenen Talu çifti bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

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'Var böyle tipler' sayfasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu çiftinin yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yapıp yurtdışına kaçtıkları iddia edilmişti. 5 Ocak 2024'te Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti havalimanında gözaltına alınmıştı. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirilen çiftin savcılıktaki ifadeleri alınmıştı. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Beril ve Kıvanç Talu 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Duruşma saat 12.15 sıralarında başladı.

5 OCAK 2024'TE TUTUKLANDILAR

5 Ocak 2024'te tutuklanan Talu Çifti bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Kartal'daki Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve saat 12.15'te başlayan duruşmaya tutuklu sanık Kıvanç Talu ile Beril Talu kaldıkları cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanık Ertan Koç ile müştekiler ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

İDDİANAMEDEN

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İddianamede sanıklar Kıvanç Talu, Beril Talu ve Ertan Koç'un kurdukları sistemle 13 kişiyi toplamda 3 milyon 17 bin lira dolandırdığı vurgulandı. Sanıkların bu şekilde "Üç veya daha fazla kişiyle birlikte tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği savunulan iddianamede, 58 yıl 6'şar aydan 195'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.(DHA)

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#Kıvanç Talu#Beril Talu#Var Böyle Tipler

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