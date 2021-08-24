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Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 24.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sosyal medya fenomenine soruşturma

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Sosyal medya fenomenine soruşturma

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur’un İslami değerlere hakaret ettiği ve ırkçılık yaptığını öne süren bir grup vatandaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Uğur’un ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan cezalandırılması istendi. Başsavcılık da Uğur hakkında soruşturma başlattı. Uğur hakkında suç duyurusunda bulunan grup adına açıklama yapan gazeteci Hasret Yıldırım, “Oğuzhan Uğur isimli bir sanatçı ve sosyal medya fenomeni, bir fragman üzerinden alenen ırkçılık ve nefret söylemi ile İslami kisve ile alay etmiştir” dedi.

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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