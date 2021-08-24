Sosyal medya fenomenine soruşturma

Suç duyurusu dilekçesinde, Uğur’un ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan cezalandırılması istendi. Başsavcılık da Uğur hakkında soruşturma başlattı. Uğur hakkında suç duyurusunda bulunan grup adına açıklama yapan gazeteci Hasret Yıldırım, “Oğuzhan Uğur isimli bir sanatçı ve sosyal medya fenomeni, bir fragman üzerinden alenen ırkçılık ve nefret söylemi ile İslami kisve ile alay etmiştir” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara