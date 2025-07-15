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Sosyal medya fenomenine kanlı pusu! Arda Edeoğlu hayatını kaybetti, 3 kızı yaralandı

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#Onur Karael#Arda Karael#Sosyal Medya
Sosyal medya fenomenine kanlı pusu Arda Edeoğlu hayatını kaybetti, 3 kızı yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 16:55

Van’ın İpekyolu ilçesinde dün gece meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Arda Edeoğlu ismiyle de bilinen Onur Karael, memleketi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Üç kızı da silahlı saldırıda yaralandı

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Van'ın İpekyolu ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Onur Karael, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verilirken, saldırıda yaralanan 3 kızının ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Sosyal medya fenomenine kanlı pusu Arda Edeoğlu hayatını kaybetti, 3 kızı yaralandı

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

İpekyolu ilçesi Kale Yolu üzerinde 3 kızıyla birlikte seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dün gece silahlı saldırıya uğrayan Onur Karael hayatını kaybetmiş, 3 kızı ise yaralı olarak tedavi altına alınmıştı.

Sosyal medya fenomenine kanlı pusu Arda Edeoğlu hayatını kaybetti, 3 kızı yaralandı
ÖDÜLLÜ FENOMEN ARDA EDEOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Sosyal medyada Arda Edeoğlu ismiyle de bilinen ödüllü fenomen Karael'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün Yüksekova'ya getirildi.

Esenyurt TOKİ Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle Onur Karael toprağa verilirken, taziye kurulmayacağı belirtildi.

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#Onur Karael#Arda Karael#Sosyal Medya

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